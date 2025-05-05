Mash: взрывы гремят в небе над Воронежем, ПВО работает по БПЛА ВСУ

Украинская армия в ночь на понедельник, 5 мая, предпринимает попытки атаковать Воронеж с помощью беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, над городом уже было сбито несколько воздушных целей. Об этом передает SHOT со ссылкой на местных жителей.

Свидетели сообщают, что примерно 30 минут назад в районе городской черты произошло от 5 до 7 мощных взрывов. Перед этим был слышен шум от пролёта беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Воронежской области было объявлено о потенциальной угрозе нападения беспилотных летательных аппаратов.

По информации от местных жителей, инцидент произошел примерно в 01:30. В небе наблюдались яркие вспышки, а в домах, расположенных неподалеку от места падения дрона, дрожали оконные стекла.

Информации от официальных источников о происходящем пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая по крымской инфраструктуре с территории Украины было осуществлено нападение с использованием восьми британских ракет Storm Shadow и трех противокорабельных ракет «Нептун».