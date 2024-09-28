Машина протаранила толпу пешеходов в Кировской области, есть погибшие
Фото: [t.me/mvd_43]
В поселке Арбаж Кировской области нетрезвый водитель на отечественной машине въехал в толпу. Как уточняет МВД по региону, погибли два человека, еще один получил травмы.
Инцидент случился вечером, 28 сентября, на ул. Советская. Пьяный водитель ВАЗ 2110 не справился с управлением, вероятно, ввиду состояния, и въехал в трех пешеходов. Две женщины скончались от полученных травм на месте, одного человека госпитализировали.
Пострадал также и водитель. Судя по всему, травмы легкие, так как его направили на освидетельствование.
Полиция проводит проверку ДТП, его детали и обстоятельства.
Ранее сообщалось, что женщина и годовалый ребенок пострадали в ДТП в Химках.