Машина протаранила толпу пешеходов в Кировской области, есть погибшие

В поселке Арбаж Кировской области нетрезвый водитель на отечественной машине въехал в толпу. Как уточняет МВД по региону, погибли два человека, еще один получил травмы.

Инцидент случился вечером, 28 сентября, на ул. Советская. Пьяный водитель ВАЗ 2110 не справился с управлением, вероятно, ввиду состояния, и въехал в трех пешеходов. Две женщины скончались от полученных травм на месте, одного человека госпитализировали.

Пострадал также и водитель. Судя по всему, травмы легкие, так как его направили на освидетельствование.

Полиция проводит проверку ДТП, его детали и обстоятельства.

Ранее сообщалось, что женщина и годовалый ребенок пострадали в ДТП в Химках.