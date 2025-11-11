«Машина сдавала задом и проехала по бабушке»: автомобиль в Железногорске-Илимском сбил 90-летнюю женщину

В Иркутской области автомобиль, выезжавший с парковки, сбил 90-летнюю женщину. Шокирующий инцидент попал на видео, где видно, как машина не просто наехала на пенсионерку, но и проехала по ней. Об этом сообщает РИА Новости.

Дорожное происшествие случилось на площади Конституции в Железногорске-Илимском. Молодая водительница, чей стаж за рулем не превышает двух лет, сдавала назад на автомобиле Toyota Corona. По предварительной информации полиции, она не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на пожилого пешехода.

Камеры наблюдения и свидетели зафиксировали, что после первого удара автомобиль не остановился. Вместо этого он подался вперед, совершив повторный наезд на уже лежащую на асфальте женщину. Этот момент вызвал шок у прохожих, бросившихся на помощь пострадавшей.

Пенсионерку с полученными травмами экстренно госпитализировали. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что Porsche врезался в гранитное ограждение в центре Москвы и лишился капота.