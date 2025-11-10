В Сети распространилось видео ДТП с дорогостоящим Porsche Panamera в Москве

В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera. Об этом сообщил телеграм-канал «Агентство "Москва"». Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в гранитное ограждение на Тверском бульваре.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автомобиль получил видимые повреждения — разбит капот и передняя часть транспортного средства.

В понедельник, 10 ноября, в Москве произошло еще одно ДТП, повлиявшее на организацию дорожного движения. Автомобильная авария на Северо-Восточной хорде создала затруднения для транспортного потока. На месте работали оперативные службы города.

Ранее сообщалось о пропаже чихуахуа после ДТП, в котором погиб криптобизнесмен Алексей Долгих.