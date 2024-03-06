Машина вылетела на тротуар в Челябинске и сбила четырехлетнюю девочку с ее матерью

На челябинской улице столкнулись два автомобиля. Один из них вылетел на пешеходный тротуар и сбил двух прохожих. В итоге пострадал 4-летний ребенок.

ЧП произошло сегодня в 12.34 на улице Комарова. Там столкнулись автомашины ВАЗ и Kia. После удара «Жигули» выскочили на тротуар, где в это время шли 27-летняя женщина и ее 4-летняя дочь.

«В результате ДТП бригадой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение женщина 1996 года рождения и девочка 2019 года рождения», - заявили по этому поводу представители ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Виновником аварии стал 17-летний подросток, у которого даже не было права управлять транспортным средством. Он управлял машиной марки «Мини Купер» и врезался в «Лексус».