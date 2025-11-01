Машинист электропоезда задержан за организацию зацепинга для подростков: как он вовлекал их в смертельную опасность?

Машинист электропоезда задержан в Москве за вовлечение подростков в зацепинг. Мужчине предъявлено обвинение по статье о склонении несовершеннолетних к действиям, опасным для их жизни. Об этом пишет телеграм-канал СК РФ «Следком».

Следствие устанавливает, что обвиняемый, будучи администратором закрытого интернет-канала, систематически вовлекал несовершеннолетних в рискованное занятие. Он размещал видеоролики с призывами и лично координировал встречи подростков на железнодорожных платформах.

Летом 2025 года машинист вступил в переписку с одним из подростков. Сообщив о прибытии управляемого им состава на станцию Бирюлево-Пассажирская, он убедил юношу проехать на внешних элементах электропоезда до станции Булатниково. Этот инцидент стал одним из эпизодов уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Ему грозит серьезное наказание — лишение свободы по статье 151.2 УК РФ.

