Маска, кулаки и толпа: шокирующее видео группового избиения девочки потрясло Донбасс

В ДНР стало известно о жестоком инциденте с участием подростков: группа сверстников устроила избиение девочки-инвалида, а видеозапись расправы появилась в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Опубликованные кадры шокируют проявленной жестокостью. На записи видно, как один из подростков, скрывающий лицо под маской, сначала допрашивает сверстницу, а затем наносит ей несколько ударов кулаком в лицо. После этого к насилию подключаются другие участники инцидента — они дружно набрасываются на беспомощную жертву.

Как сообщает источник, пострадавшая в результате этого группового нападения девочка имеет инвалидность, что делает случившееся особенно циничным. Подробности и мотивы конфликта, который привел к такой жестокой расправе, на данный момент не раскрываются.

