В Биробиджане подростки жестоко избили девушку-сироту: шокирующее видео появилось в Сети

В Еврейской автономной области произошел вопиющий случай жестокости. В Биробиджане группа подростков устроила избиение молодой женщины, которая, как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash, является сиротой. Видеозапись с места происшествия, на которой запечатлены издевательства, активно распространяется в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как несовершеннолетние наносят жертве многочисленные удары руками и ногами. По предварительной информации, распространенной изданием, поводом для расправы послужил словесный конфликт между 27-летней женщиной и подростками.

Сообщается, что обе подозреваемые девушки уже известны правоохранительным органам и состоят на учете. Кроме того, как отмечает канал, за избиением наблюдал еще один несовершеннолетний, что может указывать на групповой характер преступления.

