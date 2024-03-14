Массажный салон в частном доме, где оказывались услуги интимного характера, ликвидировали в Химках

Сотрудники полиции пресекли в подмосковных Химках деятельность массажного салона, расположенного в одном из частных домов в деревне Благовещенка, где за деньги оказывались услуги сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий по данному адресу полицейские задержали двух девушек: 29-летнюю жительницу г. Москвы и 46-летнюю уроженку ближнего зарубежья, которые оказывали интимные услуги. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ.

А по подозрению в организации незаконного бизнеса задержали 21-летнюю жительницу г.о. Домодедово. В ходе осмотра помещений жилища полицейскими обнаружены и изъяты мобильные телефоны, финансовая документация, перечень оказываемых услуг, графики работы девушек, а также алкогольная продукция.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что подмосковные полицейские задержали москвича, который обманул жителя Химок на 650 тысяч рублей.