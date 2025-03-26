Масштабная кибератака парализовала работу «Лукойла»

Нефтяная компания «Лукойл» стала объектом масштабной кибератаки. Персоналу настоятельно рекомендовано воздержаться от включения компьютеров и использования корпоративных сервисов, в то время как клиенты автозаправочных станций столкнулись с невозможностью оплаты банковскими картами, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, полученной от сотрудников, начиная с раннего утра 26 марта IT-инфраструктура нефтяной компании подвергается хакерским атакам.

Работникам «Лукойла» предписано отключить рабочие компьютеры от сети, а тем, кто уже авторизовался в системе, — немедленно выйти из учетной записи.

Кроме того, зафиксированы сбои в работе офисов, расположенных на Сретенском, Покровском бульварах и Якиманке. По словам сотрудников, возникли проблемы с электронными пропусками, в связи с чем охрана осуществляет пропуск сотрудников в здание в ручном режиме, сверяя данные. Клиенты АЗС также испытывают трудности при попытке оплатить топливо банковскими картами.

Доступ к клиентским аккаунтам и внутренним базам данных компании заблокирован, при этом проблема затрагивает как центральный офис, так и региональные подразделения.

Сроки восстановления работоспособности систем пока не установлены. Согласно источнику телеграм-канала Baza, после аналогичного инцидента в прошлом году восстановление заняло около трех суток.

Ранее сообщалось, что хакеры украли данные миллионов роутеров Keenetic, находящихся в РФ.