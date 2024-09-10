Потерявшим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тыс. руб.

Жителям девяти приграничных районов Курской области будут выплачивать по 75 тыс. и 150 тыс. руб. за потерю имущества из-за боевых действий в зависимости от степени утраты, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Он подчеркнул, что для Большесолдатского, Суджанского, Кореневского и Глушковского районов предусмотрена выплата по 150 тыс. руб. по упрощенной процедуре без проведения оценки, поскольку работа оценочных комиссий там сейчас невозможна.

Подать заявление на выплаты можно будет на портале «Госуслуги» или в ближайшем МФЦ.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные разработали планы по вытеснению ВСУ из Курской области.