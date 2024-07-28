Масштабный пожар произошел в Николаеве на юге Украины, небо заволокло дымом

В Николаеве вечером 28 июля начался мощный и масштабный по площади пожар. Как сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале, небо заволокло густым едким дымом.

Что именно горит издание не уточняет, однако описывает пожар как масштабный и мощный. Жителей Николаева призвали не открывать окна и по возможности оставаться дома.

При этом несколько местных пабликов незадолго до этого писали про огонь, который распространился по сухой траве в одном из районов. Пламя объяло большое поле, на месте активно работали экстренные службы. Площадь возгорания составила 45 га.

Связаны ли эти сообщения пока неизвестно. На многих видео показно только большое облако дыма, за которым едва различимы строения и поля.

Ранее сообщалось, что украинский военнопленный рассказал, что ВСУ хотели наступать на Белгород.