Массированная атака ВСУ: в Ростовской области за ночь сбиты уже 30 БПЛА

На территории Ростовской области силы противовоздушной обороны в настоящее время отражают массированную воздушную атаку украинских боевиков. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, к данной минуте подавлены и сбиты не менее 30 вражеских БПЛА. Как отметил Слюсарь, в хуторе Масаловка Каменского района и слободе Дьячкино Тарасовского района упавшими обломками дронов противника повреждены жилые строения.

«В слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Обошлось без погибших и пострадавших. На место выехали оперативные дежурные службы. Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении», — написал губернатор.

Слюсарь добавил, что атака дронами на регион продолжается. Силы и средства российской ПВО продолжают отражать вражескую атаку с воздуха.

Ранее сообщалось, что в Брянской области ПВО сбила три беспилотника ВСУ.