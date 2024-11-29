В Брянской области сбили уже третий вражеский беспилотник за ночь

Боевые расчеты противовоздушной обороны сбили третий беспилотник ВСУ, который был нацелен на инфраструктурный объект в Брянской области, написал в своем аккаунте в соцсетях глава региона Александр Богомаз.

Первые два были ликвидированы ПВО перед полуночью пятницы, 29 ноября, отметил губернатор.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа», — сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, как и в первых двух случаях, на этот раз также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее сообщалось, что мост через реку в Краснодарском крае выстоял после массированной атаки дронов ВСУ.