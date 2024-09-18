Массированная вражеская атака: дроны под покровом ночи пытаются прорваться к Москве

Украинские боевики не оставляют надежд поразить Россию в самое сердце, атаковав Москву и ряд соседних с ней российских регионов. Как сообщают «Военкоры Русской Весны», в настоящее время российские силы ПВО сбивают летящие с разных направлений вражеские дроны.

Уже известно, что опасность атаки беспилотниками объявлена в Липецкой, Орловской, Смоленской и Брянской областях. Губернатор последней Александр Богомаз в своем аккаунте в соцсетях сообщил о перехвате и ликвидации 10 украинских БПЛА.

«10 БПЛА сбиты над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали в небе над Тульской областью вражеский БПЛА. Обошлось без последствий, на земле нет и пострадавших.