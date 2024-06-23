Массированный налет дронов ВСУ продолжается: под ударом Смоленск и Ярцево

Российские боевые расчеты противовоздушной обороны последние несколько часов в наступившее воскресенье, 23 июня, отражают удары врага по приграничной с Украиной территории России. Только что стало известно, что украинские боевые дроны замечены в небе Смоленской области.

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Смоленской области Василий Анохин, силы ПВО ликвидировали над Смоленском и Ярцево несколько вражеских беспилотников.

«Над Смоленском и Ярцево сработали силы ПВО для отражения атаки украинских БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет», — написал Анохин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о сбитых за час 12 вражеских дронов самолетного типа в Брянской области. Позднее поступила информация о еще девяти ликвидированных украинских БПЛА под Брянском.