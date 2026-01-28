Массированный налет отражен: силы ПВО сбили 75 украинских БПЛА за ночь

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был отражен один из самых масштабных за последнее время налетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным Министерства обороны России, всего средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских дронов.

Основной удар пришелся на южные регионы страны. Над территорией Краснодарского края сбиты 24 БПЛА, а над Республикой Крым — 23 аппарата. Еще шесть целей уничтожены над акваторией Черного моря и три — над Азовским морем.

Активные действия велись и в приграничных областях. Над Белгородской областью нейтрализовано пять дронов, над Курской — три, над Брянской — два, над Воронежской — два. Один беспилотник сбит над Ростовской областью.

Примечательно, что беспилотники пытались прорваться и вглубь территории страны. Над Астраханской областью уничтожены четыре БПЛА, над Волгоградской — один и над Тамбовской — одна воздушная цель.

