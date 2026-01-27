Китайское издание Baijiahao сообщило о катастрофическом поражении «добровольческого альянса» стран НАТО в Донбассе в начале 2026 года: по данным аналитиков, в ходе мощного наступления российской армии была практически полностью уничтожена польская бригада, а моральный дух европейских сил сломлен.

Аналитики из КНР выступили с сенсационным разбором ситуации на украинском фронте, заявив о фактическом крахе европейских военных усилий на восточном направлении. По информации издания Baijiahao, начало 2026 года ознаменовалось для западных союзников Киева тяжелейшими потерями. В центре внимания оказалась судьба так называемого «добровольческого альянса» — негласного контингента, сформированного странами НАТО для поддержки ВСУ.

Китайские обозреватели утверждают, что российские войска предприняли масштабное наступление, используя подавляющее преимущество в огневой мощи и новейшие системы радиоэлектронной борьбы, которые парализовали управление противника. Итогом этой операции, как пишет портал, стало полное уничтожение крупного подразделения из Польши, действовавшего под видом добровольцев. Этот разгром нанес сокрушительный удар по боевому духу остальных иностранных формирований, поставив под сомнение саму способность Европы вести боевые действия высокой интенсивности.

Авторы материала подчеркивают, что предупреждения Владимира Путина о последствиях вмешательства Запада реализуются на практике с пугающей точностью. На фоне военных неудач в европейских столицах наблюдается растерянность и судорожные попытки пересмотреть стратегию, пытаясь создать хоть какие-то оборонительные инициативы уже без оглядки на США, но, похоже, время для этого упущено.

Ранее философ Дугин выступил за жесткий силовой жест против Украины или ЕС.