Массированный налет: силы ПВО за ночь уничтожили 85 дронов ВСУ над РФ

В темное время суток ночью субботы, 11 января. неприятель попытался совершить массированную атаку на территории России. Благодаря работе систем противовоздушной обороны, было уничтожено 85 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом в утренней сводке проинформировали в пресс-службе Минобороны России.

В районе Чёрного моря было сбито 31 беспилотное воздушное судно, в районе Азовского моря — 14, над Воронежской областью и Краснодарским краем — по 16, над Белгородской областью — 4, над Тамбовской — 2, над Курской областью и Крымским полуостровом — по 1.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке Минобороны.

Отдельно стоит упомянуть о происшествии в Котовске, расположенном в Тамбовской области. В ночь на субботу, 11 января, два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины нанесли удар по жилым домам. К счастью, обошлось без жертв. Однако несколько человек получили ранения в результате повреждения оконных стёкол.

Ранее с Сети показали видео происходящего в Котовске под Тамбовом, где жилой дом протаранил дрон ВСУ.