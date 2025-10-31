Массовая драка мигрантов в ЖК «Прокшино»: следствие назвало причину конфликта

Крупный конфликт с участием мигрантов, вспыхнувший на территории жилого комплекса «Прокшино» в Новой Москве, был спровоцирован спорами из-за расценок на отделочные работы. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 25 октября и длился около 15 минут. Участники потасовки успели разойтись до приезда наряда полиции. Картину произошедшего правоохранители восстановили по записям с камер видеонаблюдения. Запись показала, что в столкновении участвовало от 30 до 40 человек, которые в качестве подручных средств использовали дорожные знаки и черенки от садового инвентаря.

По данным МВД, в результате проведенных оперативных мероприятий было задержано свыше 80 человек. По решению суда, удовлетворившему ходатайство следствия, 12 фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста по статье о хулиганстве. Семеро задержанных были освобождены из-под стражи, так как их причастность к инциденту не подтвердилась.

Еще 65 человек привлечены к административной ответственности. По предварительной информации, часть участников драки находились на территории Российской Федерации нелегально.

Ранее сообщалось, что МВД выдворит мигрантов, участвовавших в массовой драке в Коммунарке.