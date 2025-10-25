МВД выдворит мигрантов, участвовавших в массовой драке в Коммунарке

Представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале, что каждый иностранный гражданин, участвовавший в массовой драке в ЖК «Прокшино» в Москве, будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

Она сообщила, что тех мигрантов, кто не будет осужден на лишение свободы, депортируют из России с последующим запретом на въезд в страну.

«Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке», — написала Волк.

Сегодня утром в субботу, 25 октября, в районе Коммунарка произошла массовая драка с применением лопат и палок на территории жилого комплекса. По данным Baza, участниками конфликта были мигранты, а четверо человек получили травмы. Полиция задержала 40 участников происшествия, их проверяют на причастность к инциденту.

Ранее сообщалось, что полицией по факту произошедшего в Коммунарке возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Предельное наказание по данной статье — заключение в тюрьму на срок до семи лет.