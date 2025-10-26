Массовая драка на концерте BLIZKEY во Владикавказе привела к пострадавшим

Во Владикавказе произошли массовые беспорядки, омрачивших выступление певца BLIZKEY. Инцидент с массовой дракой и давкой произошел в ресторане «Торне» после того, как организаторы превысили допустимое количество посетителей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По предварительной информации, концерт артиста (настоящее имя — Валерий Майромян) завершился хаосом. Причиной столкновений стала давка, спровоцированная продажей избыточного количества билетов на ограниченную площадку. По сообщениям очевидцев, ситуацию усугубляли подростки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые начали танцевать лезгинку на столах, а служба охраны не предпринимала никаких действий для наведения порядка.

В результате потасовки несколько человек получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. В настоящее время по факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

