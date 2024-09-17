Массовая драка произошла на стадионе в Люберцах
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Полицейские разбираются в обстоятельствах массовой драки на стадионе в Люберцах, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, между двумя компаниями мужчин возник словесный конфликт, переросший в потасовку. В результате шестерых участников инцидента доставили в полицию.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, за медицинской помощью после произошедшего никто не обращался.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который избил приятелей бейсбольной битой.