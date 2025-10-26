Массовая драка с участием подростков произошла в центре Санкт-Петербурга

На улице Думской в Санкт-Петербурге произошел инцидент с массовым нападением на мужчину. Как сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Baza, конфликт начался со словесной перепалки внутри одного из продуктовых магазинов, а затем перерос в уличное противостояние.

По имеющейся информации, в драке приняли участие более десяти молодых людей. После того как очевидцы вызвали наряд полиции, большая часть подростков скрылась с места происхождения, однако нескольких участников задержали.

В результате инцидента двое из задержанных подростков получили травмы — повреждения челюсти и мягких тканей лица. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что массовая драка на концерте BLIZKEY во Владикавказе привела к пострадавшим.