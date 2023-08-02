Массовая драка со стрельбой в Балашихе попала на видео

Массовая драка со стрельбой на улице Яганова в Балашихе попала на камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Видеозапись опубликовало интернет-издание «Факт» .

На кадрах, предоставленных журналистам Главным управлением региональной безопасности Подмосковья, видно, как двое мужчин стреляют на бегу в оппонентов, расталкивая проходящих мимо людей.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. По данным правоохранительных органов, участие в драке принимали около десяти человек. Все они разбежались к моменту прибытия на место полицейских.

За медицинской помощью после конфликта со стрельбой обратились двое мужчин, одного из них госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.