Массовая драка в столичном ТЦ «Щука»: конфликт посетителя с охраной перерос в побоище

Массовая драка с участием девяти человек произошла в торговом центре «Щука» на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Конфликт разгорелся около 11:20 мск в районе Щукино. По словам очевидцев, все началось со ссоры одного из посетителей с сотрудниками охраны. Мужчина, недовольный произошедшим, вызвал знакомых на подмогу, после чего прибывшая группа напала на охранника. В ситуацию попытались вмешаться прохожие, чтобы разнять дерущихся.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали и доставили в отдел девять человек, подозреваемых в участии в потасовке. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным некоторых источников, общее число участников драки могло достигать 15–20 человек, однако официально подтверждены данные о девяти задержанных. Охранник, на которого напали, по предварительной информации, серьезно не пострадал.

