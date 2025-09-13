Массовая задержка поездов произошла после взрыва на ж/д путях под Орлом

МЖД: 11 поездов задерживаются в Орловской области после взрыва с жертвами на ж/д

Фото: [Октябрьская железная дорога/Медиасток.рф]

Одиннадцать поездов задерживаются в Орловской области на 4,5 часа после взрыва на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. Об этом сообщается в посте канала Московской железной дороги (МЖД).

В число задержанных поездов, находящихся в пути, вошли ключевые сообщения, связывающие центр России с южными и северо-западными регионами.

Направления из Москвы

  • Москва — Кисловодск (№143)
  • Москва — Белгород (№741)
  • Москва — Белгород (№743)

Направления в Москву

  • Белгород — Москва (№742)
  • Курск — Москва (№726).

Другие маршруты

  • Белгород — Санкт-Петербург (№30)
  • Санкт-Петербург — Белгород (№119)
  • Курск — Орел (№6336)
  • Курск — Орел (№6338)
  • Орел — Курск (№6337)

Направление Курск — Москва также задерживает первичное отправление с автовокзала.

Диспетчерская служба РЖД осуществляет контроль за движением задержанных составов. Поездные бригады обеспечивают пассажирам всестороннюю помощь, включая поддержку комфортного температурного режима в вагонах несмотря на длительное ожидание.

Для минимизации неудобств пассажирам рекомендуется использовать мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или сайт компании для отслеживания актуального положения поездов в реальном времени.

Напомним, вечером, 13 сентября, на перегоне в Орловской области произошел взрыв. По предварительным данным, погибли два человека и один пострадал.

