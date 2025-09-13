Массовая задержка поездов произошла после взрыва на ж/д путях под Орлом
МЖД: 11 поездов задерживаются в Орловской области после взрыва с жертвами на ж/д
Одиннадцать поездов задерживаются в Орловской области на 4,5 часа после взрыва на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. Об этом сообщается в посте канала Московской железной дороги (МЖД).
В число задержанных поездов, находящихся в пути, вошли ключевые сообщения, связывающие центр России с южными и северо-западными регионами.
Направления из Москвы
- Москва — Кисловодск (№143)
- Москва — Белгород (№741)
- Москва — Белгород (№743)
Направления в Москву
- Белгород — Москва (№742)
- Курск — Москва (№726).
Другие маршруты
- Белгород — Санкт-Петербург (№30)
- Санкт-Петербург — Белгород (№119)
- Курск — Орел (№6336)
- Курск — Орел (№6338)
- Орел — Курск (№6337)
Направление Курск — Москва также задерживает первичное отправление с автовокзала.
Диспетчерская служба РЖД осуществляет контроль за движением задержанных составов. Поездные бригады обеспечивают пассажирам всестороннюю помощь, включая поддержку комфортного температурного режима в вагонах несмотря на длительное ожидание.
Для минимизации неудобств пассажирам рекомендуется использовать мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или сайт компании для отслеживания актуального положения поездов в реальном времени.
Напомним, вечером, 13 сентября, на перегоне в Орловской области произошел взрыв. По предварительным данным, погибли два человека и один пострадал.