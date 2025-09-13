Массовая задержка поездов произошла после взрыва на ж/д путях под Орлом

Одиннадцать поездов задерживаются в Орловской области на 4,5 часа после взрыва на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. Об этом сообщается в посте канала Московской железной дороги (МЖД).

В число задержанных поездов, находящихся в пути, вошли ключевые сообщения, связывающие центр России с южными и северо-западными регионами.

Направления из Москвы

Москва — Кисловодск (№143)

Москва — Белгород (№741)

Москва — Белгород (№743)

Направления в Москву

Белгород — Москва (№742)

Курск — Москва (№726).

Другие маршруты

Белгород — Санкт-Петербург (№30)

Санкт-Петербург — Белгород (№119)

Курск — Орел (№6336)

Курск — Орел (№6338)

Орел — Курск (№6337)

Направление Курск — Москва также задерживает первичное отправление с автовокзала.

Диспетчерская служба РЖД осуществляет контроль за движением задержанных составов. Поездные бригады обеспечивают пассажирам всестороннюю помощь, включая поддержку комфортного температурного режима в вагонах несмотря на длительное ожидание.

Для минимизации неудобств пассажирам рекомендуется использовать мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или сайт компании для отслеживания актуального положения поездов в реальном времени.

Напомним, вечером, 13 сентября, на перегоне в Орловской области произошел взрыв. По предварительным данным, погибли два человека и один пострадал.