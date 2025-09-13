Взрыв на ж/д путях в российском регионе привел к жертвам
Baza: люди погибли при взрыве на железной дороге в Орловской области
На железнодорожных путях в Орловской области произошел взрыв, унесший жизни людей. Об этом сообщает MK.Ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.
По предварительной информации, погибли два человека. Жертвами стали обходчики путей, выполнявшие свою работу. Еще один сотрудник доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.
На место происшествия прибыли оперативные службы, включая следователей, которые начали установление причин трагедии. Пока неизвестно, случилось ли ЧП из-за несанкционированного вмешательства или всему виной техническая неисправность.
