Массовое ДТП на Шершневской плотине Челябинска: одна машина перевернулась

В понедельник утром, 15 сентября, на дамбе Шершневского водохранилища в Челябинске случилась крупная автокатастрофа, в результате которой один из автомобилей опрокинулся. Из-за этого инцидента в указанном районе возникли значительные затруднения в движении, сообщил портал 74.RU.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи, реанимационные службы и сотрудники дорожно-патрульной службы.

По свидетельству очевидцев, серьезная авария случилась примерно в восемь утра. Как показывают онлайн-сервисы, дорожный инцидент спровоцировал заторы на плотине в обоих направлениях, причем основной поток машин стоит в направлении Северо-Запада.

Также наблюдаются пробки на улице Лыжных Батальонов в сторону дамбы и в поселке Шершни в том же направлении. Водители с места событий сообщают, что произошло крупное ДТП и перекрыты три полосы.

В городской Госавтоинспекции пообещали предоставить детали происшествия позднее, а пока рекомендуют автомобилистам искать альтернативные маршруты.

Представители ГАИ сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции Челябинска в настоящее время устанавливают обстоятельства утреннего ДТП. Инспекторы ДПС работают на месте, выясняя все детали. Они обратились к водителям с просьбой учитывать данную информацию при планировании своих поездок и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в жутком ДТП на скоростной трассе под Новгородом.