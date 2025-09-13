Два человека погибли и еще три пострадали в ДТП с BMW и фурами у Новгорода

Вечером 13 сентября на трассе М-11 «Нева» произошла смертельная авария. В Новгородской области, в Окуловском округе, столкнулись три машины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Там уточнили, что на скоростной дороге столкнулись грузовик «КамАЗ», легковой автомобиль BMW и фура МАЗ. В результате аварии погибли водитель «КамАЗа» и пассажир BMW. Еще трое человек были доставлены в больницу для лечения.

«Водитель „КамАЗа“ столкнулся с двигавшимся впереди BMW, после чего легковой автомобиль отбросило на металлическое ограждение. Затем „КамАЗ“ врезался в грузовой МАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля „КамАЗ“ погиб в карете скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля BMW погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — уточнили на сайте ведомства.

По данным ГИБДД, водитель BMW попал в больницу Окуловки. Водитель и пассажир МАЗа также пострадали и были доставлены в больницу областного центра.

