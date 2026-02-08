Массовое ДТП на трассе закончилось смертельным исходом

Серьезная авария парализовала движение на одной из ключевых транспортных артерий Западной Сибири. Как сообщает ugra-news.ru , на 396-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе произошло массовое столкновение с участием двух грузовых автомобилей и внедорожника Toyota Land Cruiser.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, один из грузовиков в результате столкновения перегородил проезжую часть, сделав движение невозможным в обоих направлениях. Дорога полностью заблокирована, что может привести к образованию многокилометровых заторов.

Предварительные данные следствия указывают на трагические последствия аварии. По информации правоохранительных органов, водитель одной из фур погиб на месте происшествия. В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Информация о состоянии других участников ДТП уточняется.

