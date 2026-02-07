Смертельное ДТП на 77-м километре МКАД: иномарка перевернулась и упала вниз

На Московской кольцевой автодороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля иностранного производства. Авария случилась на 77-м километре трассы, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации ведомства, водитель Mercedes допустил столкновение с дорожным препятствием. После удара машина потеряла устойчивость, перевернулась и сорвалась вниз с высотного участка дороги.

В результате полученных травм водитель и находившийся в салоне пассажир скончались до прибытия медиков.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

