Массовое ДТП под Владимиром унесло жизни троих человек
Три человека погибли и семь пострадали в массовом ДТП с автобусом под Владимиром
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В ночь на 16 июня во Владимирской области произошло столкновение легковых автомобилей, минивэна и автобуса, следовавшего из Чебоксар в Москву.
ДТП произошло на 290-м километре трассы М7 «Волга».
В результате аварии трое человек погибли, семь получили травмы, передает пресс-служба УМВД по региону.
«По состоянию на 03:30 сообщается о трех погибших гражданах и семи пострадавших», — отметили в ведомстве.
Погибшие и пострадавшие —пассажиры автомобилей и минивэна. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Причины аварии выясняются.
Ранее сообщалось о том, что количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой под Подольском увеличилось.