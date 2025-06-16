Массовое ДТП под Владимиром унесло жизни троих человек

В ночь на 16 июня во Владимирской области произошло столкновение легковых автомобилей, минивэна и автобуса, следовавшего из Чебоксар в Москву.

ДТП произошло на 290-м километре трассы М7 «Волга».

В результате аварии трое человек погибли, семь получили травмы, передает пресс-служба УМВД по региону.

«По состоянию на 03:30 сообщается о трех погибших гражданах и семи пострадавших», — отметили в ведомстве.

Погибшие и пострадавшие —пассажиры автомобилей и минивэна. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось о том, что количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой под Подольском увеличилось.