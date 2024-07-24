Массовое ДТП произошло на участке МКАД в Реутове
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Массовая авария произошла на Московской кольцевой автодороге в Реутове, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Несколько автомобилей столкнулись на третьем километре МКАД в районе съезда 1А. Движение на участке, где произошло ДТП, сейчас затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что на трассе в подмосковном Серпухове столкнулись пятнадцать автомобилей.