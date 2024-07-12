Пятнадцать автомобилей столкнулись на трассе в подмосковном Серпухове
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В подмосковном Серпухове произошло массовое ДТП с участием пятнадцати автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Авария случилась накануне вечером на сто третьем километре трассы «Крым». По предварительным данным, водитель грузовика совершил попутное столкновение с четырнадцатью транспортными средствами, которые стояли в дорожном заторе.
Никто из людей в результате ДТП не пострадал, уточнили в ведомстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данной аварии.
Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии в Люберцах погиб мотоциклист.