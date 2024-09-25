Массовое ДТП произошло в центре Москвы: есть пострадавшие

Toyota Camry влетела на тротуар рядом с РГГУ в центре столицы, а также протаранила несколько припаркованных машин. Известно как минимум о двух пострадавших, пишет Mash.

По предварительным данным, черная Toyota Camry выехала за пределы дороги, так как водителю стало плохо. Он наехал на пешехода, снес дерево и улетел в четыре припаркованных авто. Серьезно пострадала одна женщина: ее загрузили в карету скорой помощи без сознания. Вторая пострадавшая получила ссадины от обломков дерева, но от госпитализации и вмешательства врачей отказалась.

Mash позже отмечал, что вероятный виновник ДТП пытался покинуть машину, но очевидцы не дали ему сбежать. Не подтвердилась информация, что машина принадлежит чиновнику: она оказалась оформлена на частную компанию, занимающуюся перевозками.

В официальном telegram-канале Госавтоинспекции Москвы отмечается, что инцидент случился на Миусской площади. Действительно один пешеход получил травмы различной степени тяжести. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось, что женщина и годовалый ребенок пострадали в ДТП в Химках.