Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Три человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Балашовском районе Саратовской области. Авария произошла вечером на автодороге Балашов — Романовка. Об этом сообщил ТАСС.

Крупная авария со смертельным исходом произошла в Саратовской области. На 17-м километре трассы Балашов — Романовка столкнулись два легковых автомобиля — Lada Granta и Lada Vesta. От удара машины получили серьезные повреждения.

В результате происшествия три человека, находившиеся в автомобилях, погибли на месте до приезда спасателей. Еще один участник ДТП, с травмами различной степени тяжести, был экстренно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы региона: спасатели, сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, включая причины страшного столкновения.

