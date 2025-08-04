Массовое ДТП в Москве устроило пробку на Люблинской улице

ДТП в Москве на Люблинской улице на некоторое время перекрыло движение в этом районе. Об этом сообщило «Агентство городских новостей Москва».

Авария на Люблинской улице в российской столице произошла во второй половине дня в понедельник, 4 августа. Там столкнулись три автомашины, и улица оказалось на некоторое время полностью перекрытой для движения транспорта.

«Движение запущено по одной полосе», — указали чуть позже журналистам в московском управлении Госавтоинспекции.

Все три автомобиля получили повреждения, к счастью, в аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП в Ленинградской области. Водитель автобуса выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист поезда, заметив опасность, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.