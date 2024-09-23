Массовое ДТП вызвало гигантскую пробку на юго-западе Москвы

Дорожное происшествие с участием двух пассажирских автобусов, такси и грузовика произошло в столичном Бутово. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, автобусы, легковушка и грузовик встретились на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе. Больше всего не повезло машине такси: она оказалась сильно помята с двух сторон, почти превратилась в груду металла.

После столкновения к месту стянулись экстренные службы, на участке образовалась многокилометровая пробка. По предварительным данным, есть пострадавшие: на месте работают четыре бригады скорой помощи. Однако эта информация еще не нашла подтверждения.

Водителям рекомендовали выбрать другой маршрут для преодоления улиц, так движение затруднено.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло на трассе «Сибирь» в Кузбассе.