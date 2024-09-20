Смертельное ДТП произошло на трассе «Сибирь» в Кузбассе

На кузбасской трассе в Топкинском муниципальном округе произошла авария с погибшим и пятью пострадавшими, сообщает VSE42.Ru со ссылкой региональную ГИБДД.

На 204-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» 20 сентября около 15:00 столкнулись иномарки. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и столкнулся Lexus. Также авария задела еще две машины.

Водитель Toyota погиб на месте. Также пострадали еще пятеро человек. Одного из них доставили в больницу, он в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Предполагают, что ошибкой водителя стал опасный маневр на трассе. Автоинспекторы в очередной предупреждают о соблюдении ПДД и необходимости сохранять бдительность на дороге.

Ранее сообщалось, что роковая ошибка водителя УАЗа привела к гибели пяти человек на заполярной дороге.