Массовое отравление парами хлора произошло на соревнованиях по плаванию в Якутии

Массовый несчастный случай произошел во время спортивных соревнований в якутском городе Нерюнгри. По данным Telegram-каналов, 13 подростков в возрасте 13–14 лет получили химические ожоги глаз и отравились в плавательном бассейне «Шахтер».

Инцидент случился в ходе соревнований по плаванию. Причиной травм стала критически высокая концентрация паров хлора в воде и воздухе помещения бассейна. Это привело к острым реакциям: поражению слизистых оболочек глаз и симптомам химического отравления у всех юных спортсменов.

Все пострадавшие в срочном порядке были доставлены в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи и проведения необходимых процедур. Обстоятельства, приведшие к опасному превышению уровня хлора в воде, выясняются. Инцидент ставит под вопрос соблюдение норм безопасности при эксплуатации плавательного комплекса во время массовых детских мероприятий.

