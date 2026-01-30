Массовое отравление сальмонеллезом: суд оштрафовал управляющего «Токио-City» на 550 тыс.

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал управляющего работой кухни ресторана «Токио-City» на 550 тысяч рублей за массовое отравление 43 человек сальмонеллезом. С подсудимого также взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом пишет ТАСС.

Как установило следствие, Шерзод Меликмуродов допустил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм, что привело к изготовлению и продаже продукции, зараженной бактериями сальмонеллы. Параллельно выяснилось, что ранее, в мае 2025 года, тот же управляющий был остановлен инспектором ДПС за управление автомобилем без страховки и нарушение режима пребывания в РФ. В попытке избежать ответственности он предложил сотруднику ГИБДД взятку в размере 3 400 рублей, что добавило в его дело еще одну статью.

