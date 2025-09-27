Массовое отравление туристов произошло в люксовом турецком отеле

Массовый случай отравления туристов произошел в пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort в турецком Кемере. По информации источника, среди пострадавших оказалась семья из России с двухлетним ребенком, которому потребовалась экстренная госпитализация, пишет NEWS.Ru.

Инцидент произошел на четвертый день отдыха, когда у ребенка внезапно проявились острые симптомы кишечной инфекции – температура поднялась до 39,8 градуса, начались сильная рвота и диарея. При обращении в местную клинику, по словам матери, медицинский персонал медлил с оказанием помощи, из-за чего ребенок едва не потерял сознание. Только спустя три часа врачи начали инфузионную терапию, однако стабилизировать температуру удалось с большим трудом. Улучшение состояния наступило лишь на следующие сутки.

Многочисленные свидетельства других постояльцев отеля подтверждают, что случай с российской семьей не единичный. Десятки туристов сообщают об аналогичных симптомах, проявившихся через несколько дней после заселения.

Основной версией происшествия гости считают нарушения санитарных норм при приготовлении пищи в ресторанах отеля. По предварительным данным, число пострадавших может достигать нескольких десятков.

