Новая волна отравлений суррогатным алкоголем произошла в Ленобласти

Число жертв массового отравления метанолом в Ленинградской области достигло 25 человек. Трагедия, начавшаяся в Сланцах, распространилась на соседний Волосовский район – шесть новых смертей зафиксировано в деревне Красные Череповицы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

По предварительной информации, все погибшие приобретали алкогольную продукцию у одного и того же источника. Правоохранительные органы задержали третьего подозреваемого, 54-летнего жителя города. В его гараже проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты вещественные доказательства – десятки канистр со спиртом, пустые бочки и бутылки. Все изъятое отправлено на экспертизу для установления точного состава и происхождения жидкостей.

Ранее по делу были задержаны двое других фигурантов: воспитательница детского сада и еще один местный житель. Следствие устанавливает полную цепочку производства и сбыта смертоносного суррогата.

Напомним, что по последним данным, погибнуть из-за паленого алкоголя могли 19 человек. По данным Baza, количество увеличилось до 25 жертв. Однако точные причины смерти всех людей и связь именно с той партией алкоголя установят в ходе расследования.

Ранее сообщалось, что еще одного фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти задержали.