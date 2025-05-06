Массовое столкновение на гонках в Англии унесло жизни двух мотогонщиков

В графстве Чешир на трассе Oulton Park, где проходил этап British Supersport Championship, произошла трагедия: два мотогонщика, британец Оуэн Дженнер и новозеландец Шейн Ричардсон, погибли в результате столкновения. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте гоночной трассы.

Трагический инцидент произошел на первом круге, когда 21-летний Дженнер и 29-летний Ричардсон стали участниками массового столкновения, в котором оказались 11 гонщиков. Организаторы гонки немедленно остановили заезд, и на место происшествия прибыли медицинские бригады.

Несмотря на усилия врачей, Дженнер скончался в окружном медицинском центре от тяжелой травмы головы, полученной в результате аварии.

Ричардсону также оказывалась помощь на трассе, после чего он был доставлен в окружной медпункт, а затем переведен в Royal Stoke University Hospital с серьезными травмами грудной клетки. Он скончался до прибытия в больницу.

Сообщается, что Том Танстолл в настоящее время находится в Royal Stoke с тяжелыми травмами спины и брюшной полости. Еще пятеро гонщиков были направлены в окружной медицинский центр для оказания помощи с менее серьезными повреждениями.

Ранее сообщалось, что погиб победивший рак мозга 39-летний альпинист Александр Панко.