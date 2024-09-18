Массовое задержание со стрельбой прошло под Ярославлем

По данным Shot в центре города Тутаев Ярославской области неспокойно: там силовики устроили облаву, в ходе которой началась стрельба. Задержали около десятка человек.

Ситуация развернулась под окнами многоквартирных домов на улице Дементьева почти в десять вечера, 18 сентября. Несколько машин затормозили на проезжей части, водителей вынудили выйти и лечь лицом на асфальт.

При этом канал отметил, что несколько человек попытались убежать. По словам очевидцев, на месте также слышны звуки стрельбы, но кто ее открыл, силовики или задерживаемые непонятно. Почти 10 человек заковали в наручники и стали «паковать» в служебные машины. Причины задержания неизвестны.

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