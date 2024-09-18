Раскрыты детали задержания украинского боксера Усика в Кракове

Промоутер украинского боксера Александра Усика, Александр Красюк, описал детали задержания спортсмена в аэропорту Кракова (Польша). Об этом он рассказал в соцсетях.

По словам промоутера, Усик летел с другом. Последний выпил и уснул, а после его не пустили на посадку. Сотрудников аэропорта смутило состояние пассажира, его просили пройти в полицейский участок. Тут и начался скандал, так как спортсмен начал защищать подвыпившего товарища.

«Усик твердо заявил, что не покинет своего друга. На что полицейские пригрозили одеванием наручников. Тогда Усик протянул руки», — заявил Красюк.

Спортсмена Усика задержали 17 сентября в аэропорту Кракова перед вылетом. Представитель авиакомпании решил, что спортсмен и тренер не способны лететь из-за сомнительного состояния.

Также появлялась версия, что украинского боксера задержали за превышение скорости.

Ранее сообщалось, что жена Усика высказалась о задержании супруга-боксера.