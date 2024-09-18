Раскрыты детали задержания украинского боксера Усика в Кракове
Промоутер Усика: боксер перед задержанием защищал друга в аэропорту Кракова
Фото: [Медиасток.рф]
Промоутер украинского боксера Александра Усика, Александр Красюк, описал детали задержания спортсмена в аэропорту Кракова (Польша). Об этом он рассказал в соцсетях.
По словам промоутера, Усик летел с другом. Последний выпил и уснул, а после его не пустили на посадку. Сотрудников аэропорта смутило состояние пассажира, его просили пройти в полицейский участок. Тут и начался скандал, так как спортсмен начал защищать подвыпившего товарища.
«Усик твердо заявил, что не покинет своего друга. На что полицейские пригрозили одеванием наручников. Тогда Усик протянул руки», — заявил Красюк.
Спортсмена Усика задержали 17 сентября в аэропорту Кракова перед вылетом. Представитель авиакомпании решил, что спортсмен и тренер не способны лететь из-за сомнительного состояния.
Также появлялась версия, что украинского боксера задержали за превышение скорости.
Ранее сообщалось, что жена Усика высказалась о задержании супруга-боксера.