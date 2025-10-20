Мать 30 детей везла помощь сыну-военному и попала в серьезное ДТП

Жительница Благовещенска Ирина Вервельская, воспитывающая 30 детей, попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие, следуя с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash.

По информации издания, женщина находилась за рулем «ГАЗели», загруженной продуктами и вещами для военнослужащих, в числе которых находится и ее родной сын. Авария произошла на территории Саратовской области. Как отмечают источники, удар пришелся именно на ту сторону кабины, где сидела россиянка.

В результате столкновения Ирину Вервельскую зажало в автомобиле. Для ее освобождения потребовались усилия спасателей. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в больницу города Балаково с диагнозом «раздробленная нога». После необходимой операции ее планируют перевести для дальнейшего лечения в Уфу.

Волонтеры на месте взяли на себя завершение ее миссии — весь гуманитарный груз был благополучно доставлен до адресатов.

Известно, что у женщины трое родных детей, двое усыновленных и 25 приемных. Многие из ее воспитанников уже взрослые и сами стали родителями.

Ранее сообщалось, что жительница Амурской области смогла вернуть сына с СВО после гибели первого.