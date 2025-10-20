Жительница Амурской области через омбудсмена и Госдуму вернула сына с фронта
Жительница Амурской области смогла вернуть сына с СВО после гибели первого
В Амурской области завершилась сложная история по возвращению военнослужащего из зоны СВО. Мать солдата, у которой на фронте погиб один сын, сумела добиться перевода своего второго ребенка в тыловую часть после многочисленных отказов командования.
Как сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе, изначально женщина обращалась непосредственно в войсковую часть с просьбой отозвать с передовой единственного оставшегося сына, но каждый раз получала отрицательный ответ.
Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после вмешательства депутатов Государственной Думы. Как уточнила омбудсмен Наталья Кравчук, хотя народные избранники поддержали законное право матери, командование в течение нескольких месяцев откладывало окончательное решение.
Перелом в деле наступил после направления официальных запросов в Министерство обороны и военную прокуратуру. В результате принятых мер военнослужащего вернули из зоны боевых действий. В настоящее время он проходит службу в одной из воинских частей на территории Амурской области.
Ранее сообщалось, что безногого бойца СВО после госпиталя отправили в часть, кишащую клопами.