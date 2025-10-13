Житель Свердловской области вернулся с СВО и остался без имущества

Житель Свердловской области, участвовавший в специальной военной операции (СВО) на Украине, по возвращении из отпуска узнал, что лишился дома и двух автомобилей. Его история стала известна благодаря публикации Е1.RU.

Как рассказал сам участник СВО, в свой первый отпуск, незадолго до возвращения на фронт, он познакомился с женщиной — учительницей, воспитывающей дочь-подростка. Между ними быстро возникли близкие отношения.

Во время этого же отпуска военнослужащий решил приобрести автомобиль и перевел деньги продавцу. Однако, не успев до отъезда оформить сделку купли-продажи, он попросил свою новую знакомую помочь в этом вопросе.

«Мы договорились, что она съездит к прежнему хозяину и переоформит договор купли-продажи на мою маму. Она взяла документы, но оформила договор на себя. Сказала, потом приеду, все на меня переоформит», — вспоминает мужчина.

По аналогичной схеме, по его словам, женщина стала собственницей и его частного дома. Опасаясь, что недвижимость может быть приобретена кем-то другим, пока он находится в зоне СВО, боец попросил ее как можно скорее оформить сделку и перевел необходимые средства.

Военнослужащий пояснил, что не мог доверить решение вопросов с недвижимостью и автомобилем своей матери из-за ее возраста и проблем со здоровьем. Вернувшись с ранением, он приобрел для своей возлюбленной еще один автомобиль — марки Lexus.

«В отпуск приехал, почти каждый день выпивал, а она этим пользовалась. Я утром просыпаюсь, думаю: а куда столько денег у меня ушло? То цепочку купил ей, то кредит закрыл ей», — отметил он.

В сентябре 2025 года мужчина решил прекратить отношения и потребовал вернуть имущество, получив отказ. Он обратился в полицию и намерен отстаивать свои права в суде. Женщина, в свою очередь, утверждает, что имущество было подарено ей за два года отношений, и она также вкладывала собственные средства, в частности, в ремонт дома.

Юрист Павел Невольниченко отмечает, что сложность дела заключается в отсутствии документального подтверждения договоренностей, в то время как по документам женщина является законной владелицей имущества.

Ранее сообщалось, что многодетного бойца СВО, оставшегося с детьми после гибели бывшей жены, требуют вернуть в часть.